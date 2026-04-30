Discoteca Il Principe chiusa per 7 giorni | clienti costretti a socializzare di giorno panico ad Arezzo

La discoteca “Il Principe” di Arezzo è stata chiusa per sette giorni su disposizione del Questore, causando l’interruzione delle attività per centinaia di clienti abituali. La chiusura è stata decisa in seguito a controlli di routine e riguarda un locale molto frequentato nel centro della città. Durante il periodo di chiusura, alcuni clienti si sono trovati a dover trascorrere il tempo in altri contesti, lontani dalla consueta movida notturna.

AREZZO – Dramma nel cuore della movida aretina: la storica discoteca “Il Principe” resterà chiusa per sette giorni su disposizione del Questore, lasciando centinaia di habitué improvvisamente senza un luogo in cui ignorarsi a vicenda con musica troppo alta. A dare la notizia sono stati gli stessi gestori del locale che, tramite social, hanno annunciato non solo la chiusura temporanea ma anche l’annullamento dell’evento previsto per oggi. Contestualmente, sono state avviate le procedure di rimborso per i biglietti già acquistati, anche se – precisano fonti ufficiose – “non è previsto alcun rimborso per le aspettative di divertimento”. Secondo...🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Discoteca “Il Principe” chiusa per 7 giorni: clienti costretti a socializzare di giorno, panico ad Arezzo Notizie correlate Sala scommesse in centro ad Arezzo chiusa per 30 giorniO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Il Questore della Provincia di Arezzo... Sparatoria in una discoteca a Bisceglie: Filippo Scavo muore a 43 anni, panico tra i clientiUn 43enne, Filippo Scavo, è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all'interno di una discoteca a Bisceglie. Contenuti utili per approfondire Numero eccessivo di avventori, chiusa temporaneamente una discotecaUna discoteca di Soverato è stata chiusa temporaneamente dopo che, nel corso di un controllo delle forze dell'ordine sono stati trovati 4000 avventori fronte di una capienza massima di 1.500. Al titol ... ansa.it Discoteca Black Panther, lavoratori in nero e carenze nella sicurezza: chiusaVO' (PADOVA) - Cinque lavoratori in nero, capienza superata, autorizzazioni mancanti e gravi carenze nella prevenzione incendi. È il quadro emerso dal controllo interforze condotto nella notte tra ... ilgazzettino.it