Firenze | muore 53enne precipitando col deltaplano a Treviso

Un uomo di 53 anni, residente a Firenze, è deceduto nel pomeriggio di oggi a Treviso dopo essere precipitato durante l’atterraggio di un deltaplano tra le vigne di una zona rurale. La vittima è caduta mentre si avvicinava al suolo in località Fratta di Revine di Lago. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

TREVISO – Il pilota di un deltaplano, un uomo di 53 anni residente a Firenze, è morto nel pomeriggio di oggi, 11 luglio 2026, dopo essere precipitato in fase di atterraggio tra le vigne, in località Fratta di Revine di Lago, nel Trevigiano. Scattato l’allarme verso le 16, sul posto è arrivata una squadra del Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane, per eventuale supporto all’elicottero di Treviso Emergenza atterrato nelle vicinanze del punto di impatto. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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