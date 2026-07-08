Un pilota di deltaplano è rimasto illeso dopo essere precipitato al suolo in un'area vicino a un corso d’acqua. L’incidente è avvenuto martedì alle 20, quando il deltaplano ha toccato le punte degli alberi prima di schiantarsi. Il velivolo è finito nell’alveo del Bidente, ma il pilota non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno accertato le condizioni del pilota e messo in sicurezza l’area.

Santa Sofia (Forlì), 8 luglio 2026 – Il deltaplano tocca le punte degli alberi e precipita. E frana nell’alveo del Bidente. Ma quelle stesse piante che martedì alle 20.30 – nel cuore del parco fluviale, all’altezza di Campoisola di Santa Sofia – hanno innescato il tracollo del velivolo a motore, alla fine salvano il pilota, attutendo lo schianto nel fiume. Lasciando così – miracolosamente – illeso un santasofiese di 58 anni. Ma il prodigio della cronaca è doppio: perché un uomo che proprio in quegli stessi istanti passeggiava sul percorso fluviale, per evitare il deltaplano in caduta libera s’è gettato in acqua. Per lui solo lievi escoriazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si schianta al suolo col deltaplano, miracolosamente illeso il pilota

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