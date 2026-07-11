Una recente indagine ha rilevato un aumento dei micro-spostamenti in auto tra i residenti di una città toscana. Molti cittadini effettuano più di tre viaggi in auto nello stesso mattino, passando da un parcheggio all’altro e svolgendo varie commissioni. Le persone preferiscono usare l’auto anche per distanze molto brevi, continuando a spostarsi più volte nel corso della giornata. Questa tendenza si osserva anche tra chi vive e lavora nella stessa area urbana.

Scendi, risali, nuovo parcheggio, un’altra commissione e poi ancora a bordo: altro giro, altra corsa. Sempre con l’auto. Anche per percorrere distanze brevissime. Per alcuni è un vizio, per altri una comodità, per pochi (forse) una necessità. Eppure il risultato non cambia: i fiorentini sono campioni dei micro-spostamenti in macchina. È più forte di loro: non sembrano mai volersi separare dall’auto, nemmeno per le piccole percorrenze. E così si mettono al volante per andare in farmacia, poi per comprare il pane, poi ancora per pagare un bollettino alle Poste, per andare dall’estetista o in macelleria. Poco importa se tutti i servizi si trovano ravvicinati tra loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentini inseparabili dall’auto. È boom di micro-spostamenti. Anche tre in una sola mattinata

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