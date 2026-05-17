Ladri in pieno giorno a Galliate | tre case svaligiate in una sola mattinata

Nella mattinata di giovedì 14 maggio, a Galliate, tre abitazioni sono state saccheggiate da ladri che sono entrati in azione mentre i proprietari erano assenti. Gli episodi si sono verificati nel corso di poche ore, causando danni e furti in diverse case della zona. Gli interventi delle forze dell’ordine sono ancora in corso per ricostruire la sequenza degli eventi e tentare di identificare i responsabili. Nessuna persona è rimasta ferita durante i furti.

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Furti in casa in pieno giorno a Galliate. Gli episodi si sono verificati nella mattinata di giovedì 14 maggio, quando i ladri hanno approfittato dell'assenza dei proprietari e sono riusciti a svaligiare tre diverse abitazioni nel giro di poche ore.La dinamica dei colpiI colpi sono stati messi a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ladri in pieno giorno a Lancusi: amaro rientro per una donnaFurto a Lancusi di Fisciano: ignoti si sarebbero introdotti in un'abitazione per mettere a segno un colpo, in pieno giorno. Ladri in azione in pieno giorno. Aperta e vuotata la cassaforteUn furto in pieno giorno, martedì mattina, è stato messo a segno in un appartamento in via Lucentini a Tolentino, in zona Fornace. Casa devastata dai ladri in pieno giorno #casa #devastata #ladri #casalbordino #raid di @DiFlorioAlessio wordnews.it/2026/05/10/cas… Per aggiornati puoi iscriverti con l'email nella casella su WordNews.it x.com Furto d'auto con spinta in pieno giorno davanti a scuola: i proprietari erano alla recita del figlioPochi secondi per portare via, col metodo della spintarella, un Suv: è accaduto a Stornarella, piccolo comune dei cinque reali nel Foggiano dove si sono registrati altri casi simili negli ultimi mes ... bari.repubblica.it Ladri in azione in pieno giorno a Torino Pozzo Strada: rubano un furgone fuori dal supermercato, poi scappano sbarazzandosi del GPSPieno giorno a Torino, intorno alle 11 del mattino del 12 maggio scorso, davanti a un supermercato di via Teresa Mattei nel quartiere Pozzo Strada. È mattina, i clienti e i passanti, così come gli aut ... torinotoday.it