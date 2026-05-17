Ladri in pieno giorno a Galliate | tre case svaligiate in una sola mattinata
Nella mattinata di giovedì 14 maggio, a Galliate, tre abitazioni sono state saccheggiate da ladri che sono entrati in azione mentre i proprietari erano assenti. Gli episodi si sono verificati nel corso di poche ore, causando danni e furti in diverse case della zona. Gli interventi delle forze dell’ordine sono ancora in corso per ricostruire la sequenza degli eventi e tentare di identificare i responsabili. Nessuna persona è rimasta ferita durante i furti.
Furti in casa in pieno giorno a Galliate. Gli episodi si sono verificati nella mattinata di giovedì 14 maggio, quando i ladri hanno approfittato dell'assenza dei proprietari e sono riusciti a svaligiare tre diverse abitazioni nel giro di poche ore.La dinamica dei colpiI colpi sono stati messi a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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