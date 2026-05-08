L'ex calciatore del Milan, ora in forza al Bournemouth, è stato sospeso dal club dopo aver scritto online a una ragazza di 15 anni, dicendo che gli piacciono le giovani. La vicenda è emersa in seguito a una conversazione scoperta sui social media, che ha portato alla sospensione del giocatore. Il club ha avviato un'indagine interna e ha comunicato di aver preso provvedimenti nei confronti dell’atleta.

L’ex giocatore del Milan, Alex Jimenez, è stato sospeso ed escluso dalla prossima partita della sua attuale squadra, il Bournemouth, che ha aperto un’indagine interna su di lui. Il 21enne spagnolo, infatti, avrebbe tentato di adescare online una 15enne, come si leggerebbe da alcune chat che sono state diffuse sui social. Sospeso l’ex Milan Alex Jimenez Le conversazioni di Alex Jimenez con una ragazza 15enne sono state condivise online e sono diventate ben presto virali. In esse si vedrebbe il calciatore tentare di adescare la minorenne con avances e messaggi choc. È arrivata pronta la reazione del suo club, il Bournemouth, che lo ha sospeso per la prossima gara e ha spiegato la decisione attraverso un comunicato ufficiale.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ex Milan Alex Jimenez tenta di adescare 15enne online, "mi piacciono le giovani": sospeso dal Bournemouth

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