Alex Jimenez fuori rosa dal Bournemouth | emersi messaggi inappropriato con una 15enne

Alex Jimenez è stato messo fuori rosa dal Bournemouth dopo che sono stati resi pubblici messaggi considerati inappropriati con una ragazza di 15 anni. Prima di queste accuse, il calciatore spagnolo non aveva una buona reputazione, avendo già lasciato il Milan in seguito a un periodo caratterizzato da tensioni. La sua carriera si è concentrata sul campo, ma ora si trova al centro di una vicenda che riguarda comportamenti ritenuti inaccettabili.

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Alex Jimenez, prima che emergessero nuove accuse nei suoi confronti, non godeva di un’ottima fama. Escludendo qualsivoglia prestazione calcistica, il giocatore spagnolo era stato già ceduto al Bournemouth dopo una permanenza particolarmente tesa al Milan. L’ex rossonero, infatti, ha adottato fin da subito atteggiamenti ritenuti inadeguati. Secondo alcune voci, Jimenez era solito mostrare immaturità sia negli impegni calcistici, sia con Allegri -attuale allenatore del Milan-. A seguito dell’utilizzo di parole poco gentili rivolte a Massimiliano Allegri, è stato messo fuori rosa. Le sue azioni che lo hanno nuovamente riportato fuori rosa dall’attuale squadra in cui gioca, si caricano di un peso differente.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Alex Jimenez fuori rosa dal Bournemouth: emersi messaggi inappropriato con una 15enne ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX ALEX JIMENEZ AL BOURNEMOUTH Y EL REAL MADRID SACA DINERO. #realmadrid Notizie correlate Jimenez fuori rosa del Bournemouth: presunti messaggi con una 15enne, il club apre un’indagine. La ricostruzioneTiago Gabriel sotto la lente d’ingrandimento, la Juventus lo osserva da vicino a Lecce: perché può essere il rinforzo giusto per la difesa del futuro... Alex Jimenez fuori rosa al Bournemouth, scoperte le chat tra l’ex Milan e una ragazza 15enneAlex Jimenez fuori rosa al Bournemouth dopo le chat con una 15enne diventate virali. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Alex Jimenez sospeso dal Bournemouth, scoperte le chat tra l'ex Milan e una ragazza 15enne; Milan, ricordi Jiménez? L'ex rossonero fuori rosa al Bournemouth; Bournemouth, guai per Alex Jimenez: Messaggi inopportuni con una 15enne. Il club lo sospende; Alex Jimenez nei guai per una chat con una quindicenne, voleva adescarla: il Bournemouth lo mette fuori rosa. Alex Jimenez nei guai per una chat con una quindicenne, voleva adescarla: il Bournemouth lo mette fuori rosaDopo la pubblicazione di alcuni screenshot dove sono riportate le conversazioni inappropriate con alcune minorenni, il club ha sospeso il terzino ex Milan per la prossima partita contro il Fulham ... corriere.it Jimenez fuori rosa del Bournemouth: circolano dei presunti messaggi con una 15enne, ecco la ricostruzione della vicendaJimenez fuori rosa del Bournemouth: circolano dei presunti messaggi con una 15enne, ecco la ricostruzione della vicenda ... calcionews24.com "L’AFC Bournemouth è a conoscenza dei post che circolano sui social media riguardanti il terzino destro Alex Jimenez. Il club comprende la gravità della questione e ha avviato un’indagine in merito", si legge nel comunicato. x.com Bournemouth (e l'ex Milan): Difensore Alex Jimenez sospeso in un'inchiesta sui social media del club reddit