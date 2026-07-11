Un uomo è morto e una bambina è rimasta grave dopo essere caduti nel fiume Tagliamento con la famiglia a Ronchis. La moglie si è salvata. L’incidente è avvenuto nel territorio comunale, al confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La bambina è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. I dettagli sulla dinamica sono ancora in fase di accertamento.

Un uomo sarebbe caduto con le figlie e la moglie nel fiume Tagliamento all’interno del territorio del comune di Ronchis, in provincia di Udine, al confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Il padre è morto mentre una delle bambine sarebbe stata salvata ma verserebbe in gravi condizioni. Famiglia finisce in un fiume, disperso il padre Attorno alle 16 di questo pomeriggio una famiglia composta da padre, madre e due figlie sarebbe finita nel fiume Tagliamento all’altezza del territorio del comune di Ronchis, dove l’autostrada A4 scavalca il fiume. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o se la famiglia stesse facendo un bagno più a monte e sia stata trascinata via dalla corrente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Finisce nel fiume con le figlie a Ronchis, in provincia di Udine, morto il padre, grave una bambina

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Finisce nel fiume con le figlie a Ronchis, in provincia di Udine, disperso il padre, grave una bambinaUn uomo è disperso nel fiume Tagliamento a Ronchis, in provincia di Udine, dopo essere finito in acqua con le due figlie e la moglie.

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