Fine dei giochi bloccato Polymarket in Italia | scommessi 3,5 mld di euro sul vincitore dei Mondiali

Notizia in breve

Le autorità italiane hanno bloccato Polymarket, piattaforma di scommesse, dopo che ha raccolto circa 3,5 miliardi di euro su una singola scommessa sul vincitore dei Mondiali. La piattaforma aveva visto un rapido aumento di traffico e di fondi nelle settimane dei Mondiali di Calcio. La decisione di bloccare l’accesso è stata presa in seguito alle verifiche sui flussi di denaro e sulla conformità alle normative italiane.