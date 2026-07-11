Fine dei giochi bloccato Polymarket in Italia | scommessi 3,5 mld di euro sul vincitore dei Mondiali
Le autorità italiane hanno bloccato Polymarket, piattaforma di scommesse, dopo che ha raccolto circa 3,5 miliardi di euro su una singola scommessa sul vincitore dei Mondiali. La piattaforma aveva visto un rapido aumento di traffico e di fondi nelle settimane dei Mondiali di Calcio. La decisione di bloccare l’accesso è stata presa in seguito alle verifiche sui flussi di denaro e sulla conformità alle normative italiane.
La singola scommessa World Cup Winner ha raccolto su Polymarket circa 3,5 miliardi di euro. Un volume di soldi immenso che nelle ultime settimane è esploso in occasione dei Mondiali di Calcio. Ora Polymarket è stata bloccato in Italia dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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