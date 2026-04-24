Vince 35mila dollari su Polymarket scommettendo sul meteo | sospetti di manomissione dei sensori all’aeroporto di Parigi

Una scommessa di 35.000 dollari fatta su una piattaforma di trading di criptovalute ha attirato l’attenzione, dopo che sono stati sollevati sospetti di manomissione dei sensori meteorologici all’aeroporto di Parigi. La scommessa riguardava le previsioni sul meteo, ma la vicenda ha sollevato dubbi sulla affidabilità dei dati utilizzati. Su questa piattaforma, è possibile scommettere anche su eventi politici e sociali, oltre che sui fenomeni naturali.

Dalle scommesse sul crollo delle dittature, passando per l’inizio di un conflitto. Su Polymarket, con le criptovalute, si può puntare soldi davvero su tutto, anche sul meteo. Il problema è quando si sospetta che qualcuno trucchi le predizioni imparando perfino a controllare gli eventi atmosferici. Un utente ha infatti scommesso sul clima di Parigi, prevedendo per due giorni un’insolita impennata di calore. Puntando poche decine di dollari ne ha vinti circa 35mila. Sul caso si è aperta un’indagine con l’ipotesi che qualcuno abbia manomesso i sensori usati per rilevare le temperature. Per i dati metereologici di Parigi, Polymarket si affida a Météo France, l’agenzia ufficiale del Paese.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vince 35mila dollari su Polymarket scommettendo sul meteo: sospetti di manomissione dei sensori all’aeroporto di Parigi Notizie correlate Un altro caso Polymarket, a Parigi si registrano temperature più alte e qualcuno vince 21.000 dollariSu Polymarket, la più grande piattaforma dedicata al Prediction Market, un un singolo utente avrebbe guadagnato 21. Vincono un milione scommettendo sull’attacco Usa all’Iran: la strana puntata su PolymarketDalle tensioni geopolitiche ai profitti lampo: come Polymarket e Kalshi hanno trasformato l’attacco Usa all’Iran in un’ondata di scommesse...