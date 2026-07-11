Filippo Magnini sbarca a ‘The Traitors’ il reality di Prime video | il campione pesarese torna in tv

Da ilrestodelcarlino.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Filippo Magnini partecipa a ‘The Traitors’, il reality di Prime Video. Il campione di nuoto pesarese torna in televisione e dovrà confrontarsi con prove di strategia e capacità di interpretare le altre persone. La sua presenza nel programma è stata annunciata oggi, senza ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione o sul ruolo specifico. La trasmissione richiede ai concorrenti di usare l’istinto e di formare alleanze per vincere le sfide.

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Pesaro, 11 luglio 2026 – Niente corsie, blocchi di partenza o cronometri. Questa volta Filippo Magnini dovrà affidarsi all'istinto, alla strategia e alla capacità di leggere le persone. L'ex campione del mondo di nuoto è tra i protagonisti annunciati oggi del cast della seconda stagione di The Traitors Italia, il reality di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi, in arrivo a ottobre. Per il campione pesarese si apre così una nuova avventura televisiva, molto diversa da quelle affrontate finora. https:www.ilrestodelcarlino.itmarcheculturabenedetta-rossi-mamma-adozione-dxtebch2 Edison All Star Game 2012 Pesaro - 11.03.2012 Nazionale Italiana-All Star Nella Foto:Filippo Magnini Ph. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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