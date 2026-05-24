Immaginate una grande arca di Noè. No, meglio. Un grande zoo, alla Madagascar, con dentro tutti gli “animali” della comunicazione moderna: influencer, youtuber da milioni di follower, personaggi della tv e perfino pornoattori e onlyfanser. The 50, il nuovo reality di Prime Video, è uno spaccato sul mondo “vip” di oggi. Non più quello fatto solo dai nomi del cinema, ma anche quello composto dai content creator, star dei social che devono tutto alla loro popolarità su Instagram, Tiktok e Youtube, come Giulia Sara Salemi, Sespo e Gianmarco Zagato, animali da reality, come Antonella Elia, Floriana Secondi e Helena Prestes, personalità del mondo del sesso, come il pornoattore Max Felicitas e tante altre sotto-categorie IL FORMAT L’adattamento italiano del programma, prodotto originariamente da Banijay Francia, ricorda una specie di Squid Game. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - The 50, lo “zoo” dei nuovi vip sbarca su Prime. Un castello, un’arena e tutti contro tutti: il reality (che ricorda gli anni ’90) è un misto tra Squid Game e The Traitors

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