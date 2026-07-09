Prime Video ha annunciato i nuovi palinsesti per il 2026, con debutti di serie, film e show Prime Original. Tra le novità, “Roast In Peace 2” con Giuseppe Cruciani e Fedez, “The Traitors Italia 2” con Alba Parietti e Riccardo Magalli, e il “LOL Halloween Special” con la Gialappa’s Band. La presentazione si è svolta a Roma il 9 luglio, con commenti ironici di Max Angioni su Cruciani.

A Roma, oggi 9 luglio, si è tenuta la presentazione dei palinsesti Prime Video Presents Italia 2026 con nuovi film, serie e show Prime Original. “Ha sempre detto di non essere né di destra e né di sinistra, strano per un co***one”, dice il comico Max Angioni alla ‘vittima’ Giuseppe Crucian i. “A proposito di brutte compagnie: Fedez è stato il marito di Chiara Ferragni”, dice la comica Martina Catuzzi al rapper. È quello che succede nella seconda stagione del comedy show “Roast in Peace”, presentata con un teaser trailer. Anche quest’anno cinque “defunti” d’eccezione sono pronti a farsi seppellire dalle risate: Fedez, Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani e Asia Argento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Palinsesti Prime Video: Giuseppe Cruciani e Fedez in “Roast In Peace 2”, “The Traitors Italia 2” con Cuccarini e Magnini, Gialappa’s Band a “LOL Halloween Special”

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Gli Anti-Sinistri: da Cruciani a Fedez la morte del pensiero critico

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