File sugli Ufo la Casa Bianca rilascia il quarto pacchetto di documenti

Da iltempo.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Casa Bianca ha pubblicato il quarto lotto di documenti sugli UFO, rivelando nuovi file e rapporti secretati. Il materiale include dettagli su incontri e osservazioni non spiegate. Nel frattempo, il presidente ha commentato in un'intervista, criticando le mascherine e confrontando la gestione di un precedente errore politico con il centrodestra. Nello stesso periodo, le Consulte studentesche sono state invitate a partecipare ai lavori di un importante comitato di alto livello.

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