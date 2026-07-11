File sugli Ufo, la Casa Bianca rilascia il quarto pacchetto di documenti

Notizia in breve

La Casa Bianca ha pubblicato il quarto lotto di documenti sugli UFO, rivelando nuovi file e rapporti secretati. Il materiale include dettagli su incontri e osservazioni non spiegate. Nel frattempo, il presidente ha commentato in un'intervista, criticando le mascherine e confrontando la gestione di un precedente errore politico con il centrodestra. Nello stesso periodo, le Consulte studentesche sono state invitate a partecipare ai lavori di un importante comitato di alto livello.