File sugli Ufo la Casa Bianca rilascia il quarto pacchetto di documenti
La Casa Bianca ha pubblicato il quarto lotto di documenti sugli UFO, rivelando nuovi file e rapporti secretati. Il materiale include dettagli su incontri e osservazioni non spiegate. Nel frattempo, il presidente ha commentato in un'intervista, criticando le mascherine e confrontando la gestione di un precedente errore politico con il centrodestra. Nello stesso periodo, le Consulte studentesche sono state invitate a partecipare ai lavori di un importante comitato di alto livello.
Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali” Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente (Agenzia Vista) Usa, 11 luglio 2026 Le immagini sui social dei video facenti parte del quarto pacchetto di file sugli Ufo rilasciati dalla Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. 🔗 Leggi su Iltempo.it
File sugli Ufo, la Casa Bianca rilascia il quarto pacchetto di documenti
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