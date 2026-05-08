Il Pentagono rilascia i primi documenti sugli UFO

Il Pentagono ha reso pubblici alcuni documenti relativi a casi di oggetti volanti non identificati. I materiali riguardano situazioni ancora irrisolte, in cui il governo non è in grado di fornire spiegazioni certe. I documenti includono analisi e immagini di avvistamenti registrati nel corso degli anni, senza però chiarire la natura di tali fenomeni. La pubblicazione segna un passo nel dibattito pubblico sull’argomento.

In risposta alla direttiva del Presidente Donald J. Trump sulla trasparenza delle informazioni del governo statunitense riguardanti i Fenomeni Anomali Non Identificati (UAP), il Dipartimento della Guerra (DOW), con il supporto dell’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale (ODNI), ha cominciato a declassificare e rendere pubblici alcuni documenti dagli archivi storici del governo federale. I materiali riguardano casi irrisolti, ovvero casi per i quali il governo non è in grado di giungere ad una conclusione definitiva sulla natura dei fenomeni osservati. Il Dipartimento della Guerra afferma che continuerà a pubblicare rapporti separati sui casi di UAP risolti, come previsto dalla legge: “Sotto questa Amministrazione, perseguiremo la verità e condivideremo le nostre scoperte con il popolo americano.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

TRUMP accusa OBAMA: Ha rivelato INFORMAZIONI SEGRETE sugli alieni

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