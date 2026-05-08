Il Pentagono diffonde nuovi documenti sugli Ufo | online immagini e file mai resi pubblici

Il Pentagono ha reso disponibili online più di 160 documenti riservati riguardanti fenomeni aerei non identificati. Tra i materiali pubblicati ci sono immagini e file che non erano stati resi pubblici in precedenza. Questi documenti fanno parte di un insieme di materiali riservati sui fenomeni anomali che ora sono accessibili al pubblico. La pubblicazione avviene attraverso il canale ufficiale del dipartimento della difesa.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Pubblicati oltre 160 documenti riservati sui fenomeni anomali. Il Pentagono ha reso pubblica una nuova raccolta di materiali dedicati ai cosiddetti fenomeni anomali non identificati (Uap), alimentando ancora una volta il dibattito internazionale sui presunti avvistamenti extraterrestri. L’iniziativa rientra in un programma promosso dall’amministrazione di Donald Trump, nato con l’obiettivo di aumentare la trasparenza del governo americano riguardo agli episodi considerati inspiegabili o collegati a presenze non identificate nei cieli. Foto storiche delle missioni Apollo. Tra i contenuti diffusi compaiono circa 162 documenti inediti, inclusi filmati, fotografie in bianco e nero e comunicazioni ufficiali tra enti governativi statunitensi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Il Pentagono diffonde nuovi documenti sugli Ufo: online immagini e file mai resi pubblici Notizie correlate Trump: “Presto pubblici i documenti sugli Ufo”“Nel prossimo futuro renderò pubblici il maggior numero possibile di documenti” sugli Ufo (acronimo inglese di unidentified flying object – oggetto... Usa, Trump annuncia: “Presto pubblici i documenti sugli Ufo”Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che nel prossimo futuro verrà avviata la pubblicazione di un’ampia serie di documenti... Tutti gli aggiornamenti Il Pentagono apre le armi all’AI: ecco perché può essere un boomerangIl Pentagono chiede ai contractor di aprire i software delle armi per integrarli con l'intelligenza artificiale. Ma sistemi più connessi sono anche più vulnerabili. I rapporti GAO dal 2018 al 2026 doc ... agendadigitale.eu Il Pentagono diffonde il video di uno dei soldati morti a bordo di un aereo caduto: l'omaggio a Tyler Simmons(LaPresse) Il Pentagono ha diffuso un video commemorativo del sergente Tyler Simmons, 28 anni, dell'Ohio, uno dei sei militari americani morti per lo schianto di un velivolo KC-135 che rifornisce ... video.corriere.it