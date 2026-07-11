Festa di compleanno per il club di Villanova di Castenaso con i fondatori Trebbi e Catenacci Country quei dieci anni da favola I soci sono passati da 300 a 1.100

Il Country Club Racket World di Villanova di Castenaso ha festeggiato i dieci anni di attività, passando da 300 a 1.100 soci. La festa di compleanno è stata dedicata ai fondatori, Trebbi e Catenacci, e ai soci che hanno contribuito alla crescita del circolo sportivo, specializzato in sport di racchetta. La cerimonia ha celebrato un decennio di successi e sviluppo del club.

Dieci candeline per il Country Club Racket World. Il circolo sportivo dedicato principalmente agli sport di racchetta, ma non solo ha raggiunto questo importante traguardo nel 2026, con i fondatori che hanno voluto celebrare al meglio questa occasione organizzando una serata di festa che potesse accogliere tutti coloro che sono legati a questo polo sportivo tra le eccellenze metropolitane di Bologna. "Siamo partiti in tre soci per l’inizio di questo viaggio – racconta Mario Trebbi, tra i fondatori della realtà sportiva di Villanova –. Ora siamo rimasti in due, io e Francesco Catenacci. Siamo stati tra i primi circoli a portare il padel. Abbiamo ereditato otto campi da tennis e uno da calcetto e ora ne abbiamo dieci da padel, sei da tennis e otto da beach tennis, oltre a tutti i lavori che abbiamo fatto con piscina e palestra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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