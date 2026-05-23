Compleanno da favola per la figlia di Luca Argentero e Cristina Marino | festa a tema principesse per i 6 anni di Nina
La figlia di Luca Argentero e Cristina Marino ha compiuto 6 anni con una festa a tema principesse. La famiglia ha organizzato una celebrazione dedicata, con decorazioni e giochi ispirati al mondo delle principesse. La festa ha visto la partecipazione di amici e familiari, senza dettagli su location o altri ospiti. La celebrazione si è svolta in modo semplice e festoso, con la protagonista che ha ricevuto regali e attenzioni per il suo compleanno.
Luca Argentero e Cristina Marino hanno organizzato una festicciola a tema principesse per la principessa di casa: la primogenita Nina ha compiuto 6 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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