Compleanno da favola per la figlia di Luca Argentero e Cristina Marino | festa a tema principesse per i 6 anni di Nina

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La figlia di Luca Argentero e Cristina Marino ha compiuto 6 anni con una festa a tema principesse. La famiglia ha organizzato una celebrazione dedicata, con decorazioni e giochi ispirati al mondo delle principesse. La festa ha visto la partecipazione di amici e familiari, senza dettagli su location o altri ospiti. La celebrazione si è svolta in modo semplice e festoso, con la protagonista che ha ricevuto regali e attenzioni per il suo compleanno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Luca Argentero e Cristina Marino hanno organizzato una festicciola a tema principesse per la principessa di casa: la primogenita Nina ha compiuto 6 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Buon compleanno Luca Argentero: "48 anni di sorrisi", la festa sin dal mattino con la moglie e i figli | Le foto

Leggi anche: Luca Argentero versione papà: "Innamorato di Nina e Noè". Le dolcissime immagini con i figli

compleanno da compleanno da favola perSophie Codegoni ritrova il sorriso: festa da favola per i 3 anni di Céline Blue, il tema scelto per la figliaUn castello, colori pastello, e quell’atmosfera dolce che profuma di rinascita. Sophie Codegoni ha organizzato una festa da favola per i 3 anni della piccola Céline Blue. Per la figlia ha scelto un pa ... gossip.it

compleanno da compleanno da favola perSophie Codegoni, il compleanno da favola per la sua Celine BlueLa festa di compleanno di Celine Blue, la figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Una festa a tema bellissima per la piccolina ... ultimenotizieflash.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web