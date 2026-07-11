Festa delle Pro Loco Errico | Un patrimonio prezioso per le nostre comunità

«Partecipare alla Festa Provinciale delle Pro Loco significa testimoniare la mia vicinanza a un mondo che rappresenta un patrimonio prezioso per le nostre comunità. Le Pro Loco sono custodi della storia, delle tradizioni, della cultura e delle eccellenze enogastronomiche dei nostri territori, svolgendo ogni giorno un ruolo fondamentale nella promozione e nella valorizzazione delle identità locali», ha dichiarato Errico. Nel suo intervento, Errico ha evidenziato la necessità di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, amministratori, associazioni e cittadini. «Oggi più che mai è necessario fare squadra. Le sfide che abbiamo davanti non possono essere affrontate singolarmente, ma richiedono una visione condivisa e una capacità di collaborazione tra istituzioni, amministratori, associazioni e cittadini. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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