A Foglianise si avvicina la Festa Provinciale delle Pro Loco del Sannio 2026, un evento che coinvolge diverse associazioni locali. La manifestazione si terrà nel centro del paese, con attività e iniziative promosse dalle pro loco della provincia. La Provincia di Benevento ha annunciato ufficialmente la data, invitando i partecipanti a partecipare all’appuntamento previsto per i prossimi mesi. L’evento mira a valorizzare le tradizioni e le eccellenze del territorio sannita.

Tempo di lettura: 3 minuti La Provincia di Benevento e il territorio sannita si preparano ad accogliere la Festa Provinciale delle Pro Loco del Sannio 2026, evento promosso da UNPLI Benevento e dalle Pro Loco del Sannio, in programma a Foglianise venerdì 10 e sabato 11 luglio 2026, in concomitanza con la Festa Nazionale delle Pro Loco. La manifestazione, recentemente premiata presso il Senato della Repubblica come evento di qualità UNPLI, rappresenta ormai un appuntamento consolidato per il movimento delle Pro Loco della provincia di Benevento, momento di incontro e di promozione delle tradizioni popolari, delle eccellenze territoriali e del patrimonio immateriale che caratterizza il Sannio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Foglianise, ecco la Festa Provinciale delle Pro Loco del Sannio 2026

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