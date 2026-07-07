Festa Provinciale delle Pro Loco del Sannio | il programma
La Festa Provinciale delle Pro Loco del Sannio torna con un programma dedicato. L’evento ha ricevuto la Menzione Speciale “Evento di Qualità UNPLI” al Senato della Repubblica e l’Alto Patrocinio del Ministero dell’Agricoltura. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane, coinvolgendo le associazioni locali e le comunità del territorio. La festa prevede iniziative culturali, gastronomiche e di intrattenimento, con particolare attenzione alla valorizzazione delle tradizioni locali.
Tempo di lettura: 7 minuti Torna l’evento d’eccellenza del Sannio, premiato con Menzione Speciale “Evento di Qualità UNPLI” al Senato della Repubblica e insignito dell’Alto Patrocinio del Ministero dell’Agricoltura. Un appuntamento che celebra le eccellenze del territorio, valorizza le tradizioni locali e promuove il patrimonio agricolo, culturale ed enogastronomico delle Pro Loco del Sannio. La manifestazione si prepara a vivere una nuova forte edizione, attestazione che ne certifica il valore e l’importanza nel panorama delle iniziative dedicate alla promozione delle identità territoriali italiane. L’iniziativa è promossa da UNPLI... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
IL SANNIO TRA SAPORI E FOLKLORE: A FOGLIANISE LA FESTA PROVINCIALE DELLE PRO LOCO
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