Festa Provinciale delle Pro Loco del Sannio | il programma

Notizia in breve

La Festa Provinciale delle Pro Loco del Sannio torna con un programma dedicato. L’evento ha ricevuto la Menzione Speciale “Evento di Qualità UNPLI” al Senato della Repubblica e l’Alto Patrocinio del Ministero dell’Agricoltura. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane, coinvolgendo le associazioni locali e le comunità del territorio. La festa prevede iniziative culturali, gastronomiche e di intrattenimento, con particolare attenzione alla valorizzazione delle tradizioni locali.