Una versione unica della Ferrari Luce verrà messa all'asta da RM Sotheby's durante l'evento Monterey Car Week organizzato, tra il 13 e il 15 agosto prossimi, proprio a Monterey, in California. La prima supercar elettrica realizzata dalla casa di Maranello deve la sua eccezionalità al fatto che sia stata sviluppata sul primo telaio di produzione del programma Ferrari Luce, rinominato "Chassis 0", nato dalla stretta collaborazione tra il lavoro del Ferrari Design Studio e il programma Ferrari Tailor Made. Il prezzo d'asta parte da 1.100.000 dollari (circa 960mila euro): il ricavato sarà devoluto in parte alla... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Ferrari Luce "Chassis 0", va all'asta il primo esemplare

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The Most Exclusive Ferrari Ever Built that Enzo Hated

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Ferrari con Luce va a sbattere in BorsaLe azioni di Ferrari con Luce sono scese dell’8,4% a 284,05 euro in Borsa, registrando un forte calo.

Ferrari Luce, debutta la prima Ferrari elettrica da 550mila euro: il titolo in Borsa scendeLa Ferrari Luce, la prima vettura elettrica del marchio, è stata presentata a un prezzo di 550.

Temi più discussi: Questa è la prima Ferrari Luce di serie, il prezzo è incredibile; Foto - Ferrari Luce Tailor Made Chassis 0; Tutte le Ferrari Luce destinate alla Cina sono sold-out: Maranello ha venduto tutto; Questa è la prima Ferrari Luce di serie, il prezzo è incredibile.

La prima Ferrari Luce va all'asta per beneficenzaA Monterey c'è lo Chassis 0 della Ferrari Luce, esemplare unico Tailor Made per sostenere progetti educativi. Vale 1 milione di euro ... msn.com

12 cilindri con tetto e alettini dello stesso colore della carrozzeria appartenenti a Piero Ferrari (figlio di Enzo Ferrari) - @iliasabawi reddit

La Mia Auto: tutteIl primo esemplare della supercar elettrica della casa di Maranello, sviluppato sul primo telaio di produzione del programma Ferrari Luce, verrà battuta all'asta in California da RM Sotheby's durante ... gazzetta.it