Le azioni di Ferrari con Luce sono scese dell’8,4% a 284,05 euro in Borsa, registrando un forte calo. La giornata è stata segnata da numerose critiche che hanno influenzato negativamente le quotazioni. La società ha subito una perdita di valore significativa, con una diminuzione repentina delle azioni. La situazione ha portato a una forte pressione sul titolo, che ha accusato il peggior risultato in termini di performance nel periodo recente.

Piazza Affari (azioni crollate dell'8,4% a 284,05 euro) e una valanga di critiche hanno spento (per ora) la Luce in casa Ferrari. Non piace la prima auto elettrica del Cavallino rampante, il cui design è stato affidato a LoveFrom con a capo l'ex Apple, Jony Ive, e Marc Newson. C'è chi, tra gli appassionati, ha paragonato il nuovo design made in Usa a un veicolo elettrico generico e informe o a un'astronave. E nemmeno la presentazione al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme alla visita a Papa Leone (in dono ha ricevuto il volante della vettura) a Castel Gandolfo, sono servite a far recuperare consensi. Con il numero uno John Elkann, c'erano il ceo Benedetto Vigna e il vicepresidente Piero Ferrari (papà Enzo avrebbe accettato questa scelta stilistica fuori luogo?). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ferrari con Luce va a sbattere in Borsa

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