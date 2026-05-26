Turiste scappano da un noto ristorante senza pagare il conto | Poi i napoletani portano la nomea - VIDEO

Un gruppo di turiste inglesi ha lasciato il ristorante di Napoli senza saldare il conto dopo aver partecipato a un addio al nubilato. Le donne sono fuggite dal locale senza pagare, mentre alcuni presenti hanno ripreso la scena con un video. La fuga si è verificata subito dopo aver concluso la festa, senza che ci siano stati tentativi di regolare l’importo dovuto.

Un gruppo di turiste inglesi, dopo aver festeggiato un addio al nubilato in un noto ristorante di Napoli, sono scappate senza pagare il conto. A raccontare la vicenda è il proprietario del locale sui social.Le giovani sono arrivate nella città partenopea per festeggiare, come detto, un addio al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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