Ferrara muore investito da un treno | da chiarire la dinamica

Notizia in breve

Nella notte di giovedì 9 luglio, alla stazione di Ferrara, un uomo è morto dopo essere finito sui binari e essere stato investito da un treno merci in transito. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, e l’identità della vittima non è stata resa nota. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando per ricostruire l’accaduto.