Ferrara muore investito da un treno | da chiarire la dinamica
Nella notte di giovedì 9 luglio, alla stazione di Ferrara, un uomo è morto dopo essere finito sui binari e essere stato investito da un treno merci in transito. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, e l’identità della vittima non è stata resa nota. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando per ricostruire l’accaduto.
Tragedia alla stazione di Ferrara nella notte di giovedì 9 luglio, quando un uomo, la cui identità resta al momento sconosciuta, ha perso la vita dopo essere finito sui binari ed essere stato successivamente investito da un treno merci in transito. In un primo momento si era ipotizzato un gesto volontario, ma gli accertamenti svolti dagli investigatori e l'analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza hanno indirizzato le verifiche verso una diversa ricostruzione., La ricostruzione dell'accaduto si basa in larga parte sulle registrazioni delle telecamere presenti nella stazione. Le sequenze mostrerebbero l'uomo mentre si muove lungo la banchina con un'andatura incerta e instabile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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