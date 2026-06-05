Un ragazzo di 24 anni è stato investito da un treno sulla linea tra La Spezia e Pisa, vicino alla stazione di Cà di Boschetti. Secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando i binari quando è stato colpito dal convoglio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il giovane è deceduto. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

La Spezia, 5 giugno 2026 – Tragedia sulla linea ferroviaria La Spezia–Pisa, dove un 24enne di Viareggio è morto investito da un treno all’altezza della stazione di Cà di Boschetti. L’allarme è scattato intorno alle 18. Dalle prime ricostruzioni sembra che si sia trattato di un incidente e non di un gesto volontario. Testimoni hanno raccontato che il giovane aveva stava attraversando i binari anziché usare il sottopasso e un treno in arrivo lo ha travolto. Peraltro il convoglio non era destinato a fermarsi alla piccola stazione in questione, per cui aveva una velocità più sostenuta rispetto a quelli in procinto di arrestare la corsa. Sembra che il giovane avesse il telefono in mano e forse anche le cuffiette. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovane muore investito da un treno. “Stava attraversando, poi la tragedia”

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