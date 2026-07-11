Le strutture ricettive italiane sono al completo per Ferragosto 2026, con tassi di occupazione superiori rispetto a quelli di altri paesi europei. Secondo i dati del ministero del Turismo, le mete italiane più richieste sono le regioni costiere e le città d’arte, che registrano il tutto esaurito. Le destinazioni più gettonate sono già al massimo della capienza, con poche disponibilità rimaste, sia per italiani che stranieri.

Secondo i dati diffusi dal ministero del Turismo, l’Italia continua ad attrarre viaggiatori italiani e stranieri, registrando livelli di occupazione delle strutture ricettive superiori rispetto ai principali concorrenti europei in estate. In vista di Ferragosto, poi, crescono le ricerche di voli e il numero di prenotazioni, e molte delle destinazioni più amate si avvicinano al tutto esaurito. Il risultato è quello di un’estate caratterizzata da una domanda molto sostenuta, con alcune aree che stanno registrando tassi di saturazione particolarmente elevati. A trainare il turismo non sono soltanto le classiche località balneari, ma anche i laghi, le destinazioni termali e le montagne, a dimostrazione di un’offerta sempre più diversificata capace di intercettare esigenze differenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ferragosto 2026 da tutto esaurito: le mete italiane più gettonate e sature dell’estate

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