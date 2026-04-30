In Lombardia, durante il ponte del Primo Maggio, molte strutture ricettive risultano completamente prenotate. Le mete più richieste includono principalmente i laghi della regione, che attirano numerosi visitatori nei giorni tra il 1 e il 3 maggio. Milano resta comunque una delle destinazioni più gettonate, anche se le prenotazioni in questa zona sono più concentrate nei giorni feriali. La regione si conferma una meta molto popolare per le vacanze di breve durata in questo periodo.

Milano – Lombardia regina del ponte del Primo Maggio. Ma quali sono le mete più gettonati per la mini-vacanza di venerdì 1 maggio, sabato 2 maggio e domenica 3 maggio? A fare la parte del leone in Lombardia saranno i particolare i laghi. Sostanzialmente tutto esaurito per gli hotel nelle zone del lago di Garda e di Iseo, con una forte presenza di turisti stranieri provenienti soprattutto dal centro Europa. Sold out negli alberghi del lago di Como e camere quasi piene in quelli sul ramo lecchese, dove prosegue la scia positiva iniziata con Pasqua e il 25 aprile. Buone presenze anche sul lago Maggiore, meta preferita nella provincia di Varese per gli stranieri, a partire da tedeschi e svizzeri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte Primo Maggio, Lombardia irresistibile: ecco dove gli hotel sono da tutto esaurito e le mete più amate

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