Durante l’estate 2026, molte persone scelgono di raggiungere le proprie mete preferite in traghetto, preferendo questa modalità rispetto ad altri mezzi di trasporto. Le destinazioni più popolari sono situate sia lungo le coste italiane che in altre parti del Mediterraneo. Chi pianifica il viaggio spesso si concentra su come organizzare al meglio il tragitto, considerando orari, tariffe e disponibilità di posti. Le rotte più richieste collegano varie città portuali, offrendo diverse opzioni di partenza e arrivo.

E tra le destinazioni più cercate, quelle raggiungibili in traghetto occupano stabilmente le prime posizioni. Sardegna, Sicilia e Grecia: tre mete diverse per paesaggi, culture e distanze, ma accomunate da un elemento. Il traghetto resta il modo più pratico, più comodo e spesso più economico per raggiungerle, soprattutto per chi vuole portare l’auto e non dipendere da noleggi. Sardegna: la meta numero uno. La Sardegna è la destinazione estiva più richiesta in Italia per i traghetti. I dati di prenotazione delle principali compagnie navali confermano un trend in crescita anno dopo anno, con un picco nelle settimane di luglio e agosto. Le rotte partono da Genova, Livorno, Civitavecchia e Napoli, con traversate che coprono l’arco di una notte o di una giornata.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Estate 2026 in traghetto: le mete più gettonate e come organizzare il viaggio

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