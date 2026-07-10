ubriaco alla guida scappa dalla polizia stradale inseguito per chilometri preso e denunciato

Un'auto guidata in stato di ebbrezza ha tentato di sfuggire a un controllo della polizia stradale, iniziando a Ginestra Fiorentina e proseguendo fino all’Osmannoro. La vettura ha percorso diversi chilometri a velocità elevata, con la polizia che ha inseguito il veicolo per tutta la strada. Alla fine, l'auto è stata fermata e il conducente è stato denunciato.

Firenze, 10 luglio 2026 – Un lungo e pericoloso inseguimento la scorsa notte, iniziato a Ginestra Fiorentina e finito all’ Osmannoro. Una corsa folle che poteva costare caro al guidatore in fuga e a tutti coloro che si trovavano sulla sua strada, senza contare gli agenti della polizia stradale che con abilità ed esperienza sono invece riusciti a mantenere i nervi saldi fino alla fine. Il cantiere travolto. E’ iniziato quando erano passati pochi minuti dopo la mezzanotte e alla Polstrada è arrivata la segnalazione di un autocarro che procedeva a zig-zag sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. L’uomo alla guida, un 56enne... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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NON SI FERMA ALL ALT DEI CARABINIERI, FOLLE INSEGUIMENTO CONTROMANO

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Temi più discussi: Vede la polizia e scappa: inseguimento in strada, denunciato 34enne ubriaco; Ubriaco e con la patente sospesa, scappa all'alt: fermato dopo una folle fuga per 5 chilometri; Vede la paletta e scappa: folle inseguimento tra i semafori rossi, preso automobilista ubriaco; Ubriaca, prende le chiavi dell'auto dalla borsa dell'amica e scappa via sul mezzo rubato: 38enne denunciata.

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