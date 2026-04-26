Vittoria Lizzi, ostetrica, ha vissuto cinque aborti spontanei durante la sua carriera. Nonostante le perdite personali, ha continuato a lavorare in ambito ostetrico, assistendo altre donne durante il parto. Ha anche avviato un progetto legato alla sua esperienza. La sua storia include due uscite dal mondo imprenditoriale e una carriera nel settore sanitario. In pubblico, ha condiviso le difficoltà emotive e professionali legate alle sue esperienze.

Cinque aborti spontanei, il lavoro da ostetrica, due exit da imprenditrice e la carriera delle risorse umane: da questo intreccio ha dato vita a Resilia, una startup che prova a dare risposte e supporto alle donne e alle coppie dopo il lutto perinatale e la perdita in gravidanza, uno dei vuoti più profondi della sanità e della società.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vittoria Lizzi, l'ostetrica che ha vissuto 5 aborti e lanciato un progetto: «Ho partorito i bambini delle altre mentre perdevo i miei. Ho dovuto essere professionale, presente, empatica, mentre avrei voluto solo piangere. Nessuno ti dice che cosa si prova»

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Si parla di: Nessuno ti racconta cosa significa abortire. La mia startup aiuta le donne a informarsi e rivendicare i loro diritti.

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