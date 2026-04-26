Vittoria Lizzi, ostetrica, ha vissuto cinque aborti spontanei nel corso della sua vita. Durante il suo lavoro, ha assistito al parto di altri bambini mentre affrontava la perdita dei propri. Insieme all’esperienza personale, ha anche gestito due uscite da attività imprenditoriali e proseguito la sua carriera professionale nel settore sanitario. La sua testimonianza si concentra sulle sfide emotive e sulla necessità di mantenere un atteggiamento professionale nonostante il dolore interiore.

Cinque aborti spontanei, il lavoro da ostetrica, due exit da imprenditrice e la carriera delle risorse umane: da questo intreccio ha dato vita a Resilia, una startup che prova a dare risposte e supporto alle donne e alle coppie dopo il lutto perinatale e la perdita in gravidanza, uno dei vuoti più profondi della sanità e della società.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vittoria Lizzi, l'ostetrica che ha vissuto 5 aborti: «Ho partorito i bambini delle altre mentre perdevo i miei. Ho dovuto essere professionale, presente, empatica, mentre avrei voluto solo piangere. Nessuno ti dice che cosa si prova»

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