FdI interroga il Comune sulla spiaggia libera
Il gruppo di Fratelli d’Italia ha presentato un'interrogazione al Comune per chiedere chiarimenti sull'installazione e la manutenzione delle attrezzature per l’accessibilità sulla spiaggia libera di Fossa Maestra. Le attrezzature sono state consegnate in comodato d’uso, ma non sono stati specificati i dettagli riguardo alla loro effettiva presenza e stato di manutenzione. La richiesta mira a chiarire la gestione di queste strutture sulla spiaggia pubblica.
Fratelli d’Italia attraverso il capogruppo Massimiliano Manuel, chiede chiarimenti sulla reale installazione e manutenzione delle attrezzature per l’ accessibilità fornite in comodato per la spiaggia libera di Fossa Maestra. Manuel segnala anche la necessità di potenziare il servizio di raccolta rifiuti, giudicato insufficiente a fronte dell’elevata affluenza turistica. FdI chiede risposte concrete dall’amministrazione comunale sul rispetto degli impegni presi nell’ambito del progetto Pesi sottoscritto con l’associazione di promozione sociale ‘Hansy superabili inclusivi’, per garantire inclusività e decoro. "Dal contratto sottoscritto... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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