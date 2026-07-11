fdi interroga il comune sulla spiaggia libera

Notizia in breve

Il gruppo di Fratelli d’Italia ha presentato un'interrogazione al Comune per chiedere chiarimenti sull'installazione e la manutenzione delle attrezzature per l’accessibilità sulla spiaggia libera di Fossa Maestra. Le attrezzature sono state consegnate in comodato d’uso, ma non sono stati specificati i dettagli riguardo alla loro effettiva presenza e stato di manutenzione. La richiesta mira a chiarire la gestione di queste strutture sulla spiaggia pubblica.