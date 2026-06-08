Sono stati trovati rifiuti speciali sulla spiaggia libera tra il ponte e i trabocchi. La presenza di materiali non biodegradabili ha portato a una denuncia formale. Nel frattempo, gli stabilimenti privati lungo la costa continuano a mantenere il decoro, a differenza della spiaggia pubblica che mostra segni di degrado. La situazione evidenzia una differenza di gestione tra aree private e pubbliche dello stesso litorale.

Quali rifiuti speciali si sono accumulati tra il ponte e i trabocchi?. Perché gli stabilimenti privati mantengono il decoro mentre la spiaggia libera decade?. Chi deve gestire lo smaltimento dei residui presso la Lega Navale?. Come influirà l'aumento dei bagnanti sulla pulizia del litorale nei prossimi giorni?.? In Breve Degrado esteso tra ponte del mare e zona trabocchi a inizio giugno.. Disparità gestione tra stabilimenti privati e aree pubbliche della Lega Navale.. Necessità smaltimento speciale per residui accumulati sulla costa libera.. Rischio criticità igieniche per imbarcazioni presso la Lega Navale.. Rifiuti e degrado sulla spiaggia libera tra la Lega Navale e i trabocchi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Litorale in degrado: denuncia per i rifiuti sulla spiaggia libera

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