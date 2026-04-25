Ostia chiude il Bahia Beach | addio ai servizi sulla spiaggia libera Ecco perchè

A Ostia, il Bahia Beach sul lungomare Toscanelli ha chiuso i battenti. La spiaggia libera attrezzata, molto frequentata, non sarà più accessibile ai cittadini. La chiusura si è resa necessaria a causa di problemi legati alla gestione e alla manutenzione dei servizi offerti. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali, che hanno annunciato la cessazione delle attività presso questa area pubblica.

Ostia, 25 aprile 2026 – Chiude una spiaggia libera attrezzata iconica di Ostia, il Bahia Beach sul lungomare Toscanelli. Per villeggianti e residenti niente servizi per la prossima estate. O meglio le attività, riviste alla luce del nuovo bando di assegnazione, saranno solo in parte trasferite in un tratto di arenile adiacente che è stato già assegnato allo stesso concessionario. Come riporta Canale 10, la struttura sulla spiaggia libera metteva a disposizione dei bagnanti il noleggio di lettini, ombrelloni, servizi igienici e di ristorazione. Tutti servizi che sono in fase di smontaggio per essere trasferiti, solo in parte, in un tratto di spiaggia adiacente assegnato al concessionario, che secondo le regole di Roma Capitale non poteva mantenere il possesso di due attività balneari sul lungomare di Ostia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Marina Romea, venduto il Bagno Carolina: “Erosione della spiaggia e Bolkestein: ecco perché l’addio” Location, servizi, cibo e beverage: ecco il migliori beach club d’ItaliaC’è un pezzo d’Italia che ogni estate si trasforma in un sistema parallelo di ospitalità, fatto di cabine numerate, playlist curate e carte dei vini... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Chiude una spiaggia libera attrezzata iconica di Ostia: niente servizi per la prossima estate; Ostia, chiude Bahia un’altra spiaggia libera attrezzata: estate sempre più difficile sul litorale; Lungomare di Ostia perde un altro pezzo: chiusa la spiaggia libera attrezzata Bahia (VIDEO). Ostia, chiude il Bahia Beach: addio ai servizi sulla spiaggia libera. Ecco perchèOstia, 25 aprile 2026 – Chiude una spiaggia libera attrezzata iconica di Ostia, il Bahia Beach sul lungomare Toscanelli. Per villeggianti e residenti niente servizi per la prossima estate. O meglio le ... ilfaroonline.it Ostia, chiude Bahia un’altra spiaggia libera attrezzata: estate sempre più difficile sul litoraleOstia, chiude anche la spiaggia libera attrezzata Bahia: meno servizi sul mare e nuova estate complicata per residenti e turisti ... romait.it Nuovo colpo per il lungomare di Ostia: chiude il Bahia Beach Bar E’ in corso lo smontaggio di tutte le strutture in legno, dal chiosco alle pedane, in attesa che arrivino permessi e concessione per dare il via al nuovo progetto. Una decisione arrivata proprio al - facebook.com facebook