Fasano | scontro auto-moto un morto Montalbano
Un incidente tra un’auto e uno scooter si è verificato all’uscita della frazione di Montalbano, nel territorio di Fasano. Nell’impatto, un uomo di 62 anni, alla guida dello scooter, è deceduto sul colpo. L’autovettura coinvolta aveva a bordo una famiglia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche.
Incidente all’uscita della frazione di Montalbano nel territorio di Fasano. Impatto tra un’autovettura con una famiglia a bordo ed uno scooter guidato da un uomo di 62 anni di Cisternino, poi morto sul colpo. In corso gli accertamenti tecnici per il riscontro delle responsabilità. Intervenuti il personale della Polizia Locale di Fasano ed i vigili del fuoco.(F.R.) L'articolo Fasano: scontro auto-moto, un morto Montalbano proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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