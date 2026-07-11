Fasano | scontro auto-moto un morto Montalbano

Notizia in breve

Un incidente tra un’auto e uno scooter si è verificato all’uscita della frazione di Montalbano, nel territorio di Fasano. Nell’impatto, un uomo di 62 anni, alla guida dello scooter, è deceduto sul colpo. L’autovettura coinvolta aveva a bordo una famiglia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche.