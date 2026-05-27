Incidente a Roma | scontro auto-moto morto centauro

Un centauro è morto in un incidente avvenuto mercoledì 27 maggio a Roma, in via Ettore Rolli vicino a via Panfilo Castaldi. L’incidente ha coinvolto un’auto e una moto, causando la morte del motociclista.

Incidente mortale a Roma nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio dove ha perso la vita un centauro. A scontrarsi, in via Ettore Rolli all'altezza di via Panfilo Castaldi, un'auto e una moto. Per il conducente della “due ruote” non c'è stato nulla da fare.Incidente a Roma: morto un centauroIl. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incidente ad Anzio, scontro tra auto e moto: morto il centauro e cinque feriti

Notizie e thread social correlati

Incidente a Roma, scontro tra una moto e due auto: morto centauro di 52 anniNella serata del 13 marzo a Roma, nel quartiere del Villaggio Prenestino, si è verificato un incidente tra una moto e due auto.

Roma, scontro auto-moto: morto centauro 33enneUn incidente tra un’auto e una moto si è verificato a Roma, provocando la morte di un uomo di 33 anni che viaggiava sulla moto.

Temi più discussi: Incidente a viale Marconi, la proposta: L'incrocio maledetto nella lista dei nuovi black point; Incidente Roma-Fiumicino oggi: code e traffico in tilt in entrata e in uscita dalla Capitale; Incidente in via di Portonaccio: scontro tra una moto e un furgone. Un ferito grave e traffico in tilt; Incidente sulla Roma-Fiumicino: traffico e code chilometriche verso la Capitale e Ostia oggi.

Scontro sul futuro della Termini-Centocelle: MetroxRoma contesta la relazione tecnica di Atac sull’incidente e sostiene che la linea possa riaprire lttr.ai/ArZaA #TerminiCentocelle #OdisseaQuotidiana #Roma x.com

Incidente in via di Portonaccio: scontro tra una moto e un furgone. Un ferito grave e traffico in tiltGrave incidente su via di Portonaccio, con un ferito portato in codice rosso al policlinico Umberto I e la viabilità in tilt per diverse ore. È successo nel pomeriggio di ieri, martedì 26 maggio. Un f ... romatoday.it

Incidente sul Gra a Roma, scontro auto-moto: un morto tra Tuscolana e AnagninaIncidente mortale a Roma, sul Gra. Una persona è morta, dopo lo scontro tra una moto e un'auto, la cui dinamica è in corso di accertamento. A causa dell'incidente, traffico rallentato lungo la carregg ... roma.corriere.it