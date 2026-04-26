Salento | un morto investito da un treno un morto nello scontro fra auto e moto Stamattina

Questa mattina nel basso Salento si sono verificati due incidenti mortali. Attorno alle 9, un treno ha investito una persona, provocando la sua morte. Contemporaneamente, un incidente tra un’auto e una moto si è concluso con il decesso di uno dei coinvolti. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e le operazioni di soccorso. Le cause degli incidenti sono attualmente al vaglio degli agenti.

Questa mattina, intorno alle 9, nel basso Salento, uno scontro tra un’auto e una moto si è rivelato fatale. per un 50enne di Ruffano, deceduto sul colpo. Illeso, invece, il conducente dell’altro veicolo coinvolto. Il sinistro si è verificato lungo la strada provinciale 72 che collega Casarano a Ugento, nei pressi di un passaggio a livello. Sul luogo dell’ incidente sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile di Casarano, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. (leccesette.it) —– Nel brindisino invece, di primo mattino un uomo è stato travolto da un treno. Da valutare se si tratasse di un incidente o di un gesto volontario.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Salento: un morto investito da un treno, un morto nello scontro fra auto e moto Stamattina Notizie correlate Scontro fra due auto nel leccese: morto anziano StamattinaScontro frontale per cause da dettagliare in un tratto della strada che collega Presicce-Acquaeuca, nel Salento. Fiorentina: morto in un incidente l’ex portiere Manninger. Scontro fra la sua auto e un trenoSALISBURGO (AUSTRIA) – E’ morto in un incidente a 48 anni Alexander Manninger, ex portiere austriaco con presenze, in due stagioni nella Fiorentina... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Investito da auto pirata all’uscita della discoteca Gibò: è grave. Caccia in tutto il Salento; Lecce, postino travolto sul marciapiede da un'auto: è in Rianimazione; Foggia, bimbo di tre anni investito da un'auto nel centro storico: pirata della strada fugge senza prestare soccorso; Tragico incidente sui binari: il treno lo investe, muore un 37enne. Bloccato il Lecce-Milano. Tragedia nel Salento, schianto auto-moto sulla provinciale 72: Ruffano piange il 49enne Rocco Perrone https://www.quintopotere.it/tragedia-nel-salento-schianto-auto-moto-sulla-provinciale-72-ruffano-piange-il-49enne-rocco-perrone/ - facebook.com facebook Gare di motocross in un'oasi naturale del Salento, la denuncia di Legambiente x.com