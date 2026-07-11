Una lite tra marito e moglie si è trasformata in una rissa tra due nuclei familiari, coinvolgendo anche tubi di un gazebo. L’incidente è avvenuto a Castiglion Fiorentino e ha visto i partecipanti lanciarsi oggetti e affrontarsi a muso duro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno sedato il confronto e avviato le indagini. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’episodio ha generato scompiglio nel quartiere.

Castiglion Fiorentino (Arezzo), 11 luglio 2026 – Una lite tra marito e moglie degenerata in una vera e propria rissa tra due nuclei familiari. È quanto è accaduto nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 luglio, poco prima della mezzanotte, a Castiglion Fiorentino, dove i carabinieri della compagnia di Cortona sono dovuti intervenire per riportare la calma e identificare le persone coinvolte, in tutto sei. Molti i contorni ancora da chiarire. https:www.lanazione.itmeteocaldo-rovente-o1ehzjhx Alcuni dei protagonisti avrebbero riportato lesioni, comunque non gravi, e sarebbero stati medicati al pronto soccorso. Da quanto si apprende, tutto sarebbe cominciato da un dissidio tra un giovane e una giovane, marito e moglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Far West per una faida familiare, guerriglia con i tubi di un gazebo

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