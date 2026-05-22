Graziano Rossi sposa Ambra Arpino nonostante la denuncia di Valentino | storia di una faida familiare

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Graziano Rossi ha annunciato il suo matrimonio con Ambra Arpino, con le pubblicazioni affisse nei comuni di Pesaro e Tavullia. La coppia ha scelto di procedere con le pratiche ufficiali nonostante una denuncia presentata da Valentino. La notizia è stata comunicata attraverso fonti ufficiali e pubblicazioni pubbliche, confermando così il passo avanti nel loro percorso di unione. La relazione tra i due ha attirato attenzione per le vicende legate alla famiglia e alle ripercussioni legali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Graziano Rossi sposerà ufficialmente Ambra Arpino. Affisse le pubblicazioni ai comuni di Pesaro e Tavullia. Il tutto accade nel pieno della faida familiare con Valentino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Graziano Rossi sposa Ambra (indagata per circonvenzione). Papà di Valentino in causa con la figlia

Video Graziano Rossi sposa Ambra (indagata per circonvenzione). Papà di Valentino in causa con la figlia

Sullo stesso argomento

Valentino Rossi, il padre Graziano sposa Ambra a Pesaro: è ufficiale, matrimonio nel pieno della faida familiarePesaro, 22 maggio 2026 – Graziano Rossi si sposa e il sì verrà celebrato a Pesaro: ora c’è anche il timbro ufficiale.

Papà Graziano «sfida» Valentino Rossi, le nozze con Ambra Arpino sono imminenti: «Abbiamo già deciso giorno, location e invitati»L'annuncio arriva in un momento delicato: lo scorso gennaio Valentino Rossi, figlio di Graziano e della sua prima moglie Stefania Palma, ha...

graziano rossi graziano rossi sposa ambraValentino Rossi, il padre Graziano sposa Ambra a Pesaro: è ufficiale, matrimonio nel pieno della faida familiareComparse le pubblicazioni ufficiali tra il 72enne e la compagna 55enne Ambra Arpino. Sullo sfondo restano la denuncia del Dottore per circonvenzione di incapace e la battaglia legale in tribunale pe ... ilrestodelcarlino.it

graziano rossi graziano rossi sposa ambraPapà Graziano sfida Valentino Rossi, le nozze con Ambra Arpino sono imminenti: Abbiamo già deciso giorno, location e invitatiA dispetto di Valentino Rossi che ha denunciato la compagna del padre per circonvenzione d'incapace i progetti matrimoniali della coppia vanno avanti: Sarà una cerimonia civile e molto intima. Quant ... vanityfair.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web