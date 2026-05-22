Graziano Rossi sposa Ambra Arpino nonostante la denuncia di Valentino | storia di una faida familiare
Graziano Rossi ha annunciato il suo matrimonio con Ambra Arpino, con le pubblicazioni affisse nei comuni di Pesaro e Tavullia. La coppia ha scelto di procedere con le pratiche ufficiali nonostante una denuncia presentata da Valentino. La notizia è stata comunicata attraverso fonti ufficiali e pubblicazioni pubbliche, confermando così il passo avanti nel loro percorso di unione. La relazione tra i due ha attirato attenzione per le vicende legate alla famiglia e alle ripercussioni legali.
Graziano Rossi sposerà ufficialmente Ambra Arpino. Affisse le pubblicazioni ai comuni di Pesaro e Tavullia. Il tutto accade nel pieno della faida familiare con Valentino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Graziano Rossi sposa Ambra (indagata per circonvenzione). Papà di Valentino in causa con la figlia
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