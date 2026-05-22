Graziano Rossi si sposerà a Pesaro il prossimo 22 maggio. La cerimonia si terrà nel centro della città e il matrimonio è stato confermato con documenti ufficiali. La notizia arriva in un momento di tensioni familiari, ma l’evento si svolgerà comunque come previsto. Non sono state comunicate ulteriori dettagli sulla cerimonia o sugli invitati. La data e il luogo sono stati resi pubblici attraverso gli atti ufficiali, confermando la volontà di celebrare il matrimonio in questa località.

Pesaro, 22 maggio 2026 – Graziano Rossi si sposa e il sì verrà celebrato a Pesaro: ora c’è anche il timbro ufficiale. Dopo l’annuncio della compagna Ambra Arpino, le pubblicazioni di matrimonio sono comparse ieri negli albi dei Comuni di Pesaro e Tavullia: il padre di Valentino Rossi, 72 anni, nato a Pesaro e residente a Tavullia, intende convolare a nozze con Ambra Arpino, 55 anni, nata a Terni e residente a Pesaro. La cerimonia a Pesaro. La cerimonia, secondo quanto riportato nelle pubblicazioni, è prevista nel Comune di Pesaro. Il documento indica che i due “intendono contrarre in Pesaro” e precisa che analoga pubblicazione viene eseguita anche a Tavullia, in ragione della residenza dello sposo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valentino Rossi, il padre Graziano sposa Ambra a Pesaro: è ufficiale, matrimonio nel pieno della faida familiare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Valentino Rossi, guerra totale: Graziano vuole tagliare il mantenimento alla figlia Clara

Sullo stesso argomento

Valentino Rossi, papà Graziano e Ambra verso il sì: nozze blindate e nuove battaglie legaliPesaro, 14 maggio 2026 – Graziano Rossi e la compagna Ambra Arpino si sposano a breve.

Leggi anche: Valentino Rossi, papà Graziano non si ferma e sposa la compagna: “Già scelto data e location”

A dispetto di Valentino Rossi che ha denunciato la compagna del padre per circonvenzione d'incapace i progetti matrimoniali della coppia vanno avanti: Sarà una cerimonia civile e molto intima. Quanto alle faccende legali, la futura sposa aspetta con fidu x.com

Valentino Rossi, il padre Graziano sposa Ambra a Pesaro: è ufficiale, matrimonio nel pieno della faida familiareComparse le pubblicazioni ufficiali tra il 72enne e la compagna 55enne Ambra Arpino. Sullo sfondo restano la denuncia del Dottore per circonvenzione di incapace e la battaglia legale in tribunale pe ... ilrestodelcarlino.it

Valentino Rossi, il padre sposa la compagna (denunciata dal campione): Abbiamo deciso data e locationLe tensioni che da tempo segnano i rapporti tra Valentino Rossi e il padre Graziano tornano nuovamente attuali alla luce dell'annuncio delle nozze dell'uomo con la compagna Ambra Arpino. Abbiamo deci ... today.it