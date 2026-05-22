Valentino Rossi il padre Graziano sposa Ambra a Pesaro | è ufficiale matrimonio nel pieno della faida familiare

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Graziano Rossi si sposerà a Pesaro il prossimo 22 maggio. La cerimonia si terrà nel centro della città e il matrimonio è stato confermato con documenti ufficiali. La notizia arriva in un momento di tensioni familiari, ma l’evento si svolgerà comunque come previsto. Non sono state comunicate ulteriori dettagli sulla cerimonia o sugli invitati. La data e il luogo sono stati resi pubblici attraverso gli atti ufficiali, confermando la volontà di celebrare il matrimonio in questa località.

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Pesaro, 22 maggio 2026 –  Graziano Rossi si sposa e il sì verrà celebrato a Pesaro: ora c’è anche il timbro ufficiale. Dopo l’annuncio della compagna Ambra Arpino, le pubblicazioni di matrimonio sono comparse ieri negli albi dei Comuni di Pesaro e Tavullia: il padre di Valentino Rossi, 72 anni, nato a Pesaro e residente a Tavullia, intende convolare a nozze con Ambra Arpino, 55 anni, nata a Terni e residente a Pesaro. La cerimonia a Pesaro. La cerimonia, secondo quanto riportato nelle pubblicazioni, è prevista nel Comune di Pesaro. Il documento indica che i due “intendono contrarre in Pesaro” e precisa che analoga pubblicazione viene eseguita anche a Tavullia, in ragione della residenza dello sposo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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