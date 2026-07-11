"Il caldo diventa strumento politico di propaganda di una sinistra che approva piani industriali che consentono altre aggressioni all’ambiente": lo afferma in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi che sottolinea come ogni occasione sia buona, per una sinistra sempre più distante dai bisogni dei cittadini, per strumentalizzare qualunque tipo di situazione. "Anche se in queste ore sta avendo grande successo una pagina del Corriere della Sera del 1967 che parla di grandine a Milano e 42 gradi a Roma – scrive Fantozzi – segno evidente che certi fenomeni ci sono sempre stati, l’ondata di caldo anomalo di questi giorni è un segnale preoccupante e che ci vogliono correttivi a livello mondiale, quello che non è sopportabile, oltre all’afa, è la strumentalizzazione della sinistra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Fantozzi sul clima: "Basta propaganda"

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