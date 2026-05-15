In ambito politico e sindacale si registra una presa di posizione netta contro le accuse rivolte al Partito Democratico, in particolare riguardo alla gestione delle politiche sul lavoro. Un rappresentante dei bombardieri ha dichiarato che si tratta di una forma di propaganda e ha chiesto di evitare strumentalizzazioni. La discussione si inserisce in un quadro di cambiamenti nel racconto pubblico riguardo alle attività e alle scelte fatte negli ultimi anni in materia di occupazione.

Attenzione, perché nell’ambito della politica sindacale si sta verificando un racconto di discontinuità rispetto a quel che è stato negli ultimi anni. E cioè uno sganciamento della Uil dalla Cgil. Quello dell’abbraccio Landini-Bombardieri aveva segnato il racconto contestuale alla nascita del governo di centrodestra nel 2022, alle manifestazioni di piazza. Tanto che veniva da chiedersi quale destino fosse capitato alla tradizione riformista della Uil, alla mercè del campionario demagogico della sigla di Corso d’Italia e dei toni di Landini. Ora, però, qualcosa sembra essere cambiato, e il momento di discontinuità è stato determinato dall’ultimo decreto 1 maggio, che introduce il meccanismo del “salario giusto” e rende rilevante la contrattazione collettiva. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bombardieri boccia il Pd: "Basta propaganda sul lavoro"

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