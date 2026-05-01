In occasione del Primo maggio, i leader politici hanno espresso posizioni contrastanti sul tema del lavoro. Landini ha criticato le campagne di propaganda, sottolineando che i salari non sono stati aumentati e che la precarietà rimane elevata. Meloni ha invece annunciato un incremento di 1,2 milioni di occupati grazie alle politiche del suo governo, anche se i dati recenti indicano una diminuzione degli occupati nell’ultimo anno.

“Questo è il governo che parla di salario giusto e poi non aumenta i salari ai suoi dipendenti. E’ il governo che non sta riducendo la precarietà; che sta favorendo che i giovani vadano via dal nostro Paese. Quindi è il momento di dire basta propaganda e di provare a risolvere i problemi che fino ad ora non ha risolto”. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dalla manifestazione per il Primo maggio a Marghera che lo vede sul palco insieme ai segretari Daniela Fumarola della Cisl e Pierpaolo Bombardieri della Uil, ha commentato così le parole della premier Giorgia Meloni. Che su X aveva scritto che questa “è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Primo maggio, Landini: “Basta propaganda sul lavoro”. Meloni: “Con noi 1,2 milioni di occupati in più”. Ma nell’ultimo anno sono scesi

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