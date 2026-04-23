Tragedia sfiorata sulla SS17 | Auto contromano tra Foggia e Lucera

Alle prime luci dell’alba, lungo la Strada Statale 17 tra Foggia e Lucera, si è verificato un episodio di grande tensione. Un’auto è stata trovata in contromano sulla carreggiata, creando un pericolo immediato per gli altri veicoli in transito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che hanno gestito la situazione e avviato le indagini per chiarire le cause del gesto.

Momenti di terrore si sono vissuti lungo la Strada Statale 17, nel tratto che collega Foggia a Lucera all'alba di oggi. Un automobilista ha imboccato la carreggiata nel senso di marcia sbagliato, rischiando un pericolosissimo impatto frontale. L'episodio si è verificato all'alba dello scorso 21 Aprile intorno alle 5:30 del mattino. Sulla SS17 (Foggia-Lucera), nei pressi di una nota sala ricevimenti della zona. Un autotrasportatore che percorreva regolarmente il suo tratto di strada si è trovato improvvisamente di fronte la vettura che procedeva contromano ad alta velocità. Fortunatamente non si registrano feriti. L'impatto è stato evitato per una questione di centimetri e di prontezza di riflessi, scongiurando conseguenze che avrebbero potuto essere drammatiche.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Tragedia sfiorata sulla SS17: Auto contromano tra Foggia e Lucera Notizie correlate Auto contro mano sulla Foggia-Lucera: tragedia sfiorata all'albaTragedia sfiorata all'alba di oggi, martedì 21 aprile, sulla Statale 17 che collega Foggia a Lucera. Furgone contromano sulla corsia di sorpasso, tragedia sfiorata sulla Milano-MedaAttimi di vero e proprio terrore nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo sulla Milano-Meda.