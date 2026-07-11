Nella notte, un gruppo ha fatto esplodere un bancomat a Castenaso e si è impossessato di 15mila euro. L’episodio è avvenuto nel centro del paese, senza altre persone coinvolte. I ladri sono fuggiti subito dopo l’esplosione, lasciando il luogo vuoto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

Castenaso (Bologna), 11 luglio 2026 – Assalto a un bancomat a Castenaso nel cuore della notte: i ladri hanno fatto esplodere lo sportello, riuscendo a portare via ben 15mila euro. È caccia aperta agli autori. L’episodio ha scosso la quiete di via Bruno Tosarelli, dove intorno alle 3 una banda di ladri (sono almeno in tre i malfattori) è arrivata all’atm della Banca di Imola. Vetri in frantumi: il boato ha svegliato i residenti della zona. Con molta probabilità, i soggetti sono riusciti a forzare il bancomat, che non si trova direttamente sulla strada, facendolo brillare attraverso l’impiego di una miccia esplosiva: i vetri sono andati in frantumi e anche la macchina che custodisce i soldi è finita in mille pezzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fanno esplodere il bancomat a Castenaso, poi fuggono con il bottino: portati via 15mila euro

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Fatto esplodere bancomat a Vignole

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