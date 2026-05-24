Esplosione nella notte | fanno saltare il bancomat Bottino da 15mila euro e gravi danni
Nella notte, un’esplosione ha danneggiato la filiale di una banca in via dei Montefeltro, a Sansepolcro. Un ordigno ha fatto saltare il bancomat, portando via circa 15mila euro. I danni all’edificio sono gravi, con parti della struttura compromesse. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di messa in sicurezza e le indagini.
Colpo nella notte nella filiale di Sansepolcro di Banca Desio, in via dei Montefeltro, proprio davanti all'ingresso del Centro commerciale Valtiberino. Intorno alle 3,30 di oggi, domenica 24 maggio, i banditi hanno fatto saltare il bancomat, riuscendo a portare via - grazie a un'operazione lampo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Esplosione nella notte a Margherita di Savoia: assaltato il bancomat della Banca Popolare di Bari
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