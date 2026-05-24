Esplosione nella notte | fanno saltare il bancomat Bottino da 15mila euro e gravi danni

Notizia in breve

Nella notte, un’esplosione ha danneggiato la filiale di una banca in via dei Montefeltro, a Sansepolcro. Un ordigno ha fatto saltare il bancomat, portando via circa 15mila euro. I danni all’edificio sono gravi, con parti della struttura compromesse. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di messa in sicurezza e le indagini.