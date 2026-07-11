Famiglia francese di 7 persone ferita nell’incidente sulla A1 | tre minori in elisoccorso fra Firenze e Perugia

Notizia in breve

Un’auto si è schiantata questa mattina sull’autostrada A1, provocando il ferimento di sette persone di una famiglia francese. Tra i feriti, tre minori sono stati trasportati in elisoccorso tra Firenze e Perugia. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del giorno, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine. Non sono state fornite altre informazioni sulle cause dell’incidente. La polizia sta effettuando i rilievi sul posto.