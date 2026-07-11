Famiglia francese di 7 persone ferita nell’incidente sulla A1 | tre minori in elisoccorso fra Firenze e Perugia
Un’auto si è schiantata questa mattina sull’autostrada A1, provocando il ferimento di sette persone di una famiglia francese. Tra i feriti, tre minori sono stati trasportati in elisoccorso tra Firenze e Perugia. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del giorno, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine. Non sono state fornite altre informazioni sulle cause dell’incidente. La polizia sta effettuando i rilievi sul posto.
MONTEPULCIANO – Grave incidente stradale nelle prime ore del mattino lungo l’autostrada A1, dove un’intera famiglia è rimasta ferita a seguito di uno schianto che ha visto coinvolta un’unica autovettura. L’allarme è scattato intorno alle 6,30 del mattino, richiedendo anche l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Siena, partiti d’urgenza dal distaccamento di Montepulciano. I pompieri si sono portati fino al chilometro 426 della corsia autostradale, nel territorio comunale fra Chiusi e Fabro, in provincia di Terni, per prestare i primi soccorsi e mettere in sicurezza l’area del sinistro. A bordo del mezzo viaggiava un nucleo familiare di nazionalità francese composto da ben sette persone. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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