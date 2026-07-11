Un’auto ha tamponato un mezzo pesante sulla A1, provocando il ferimento di sette persone, tra cui due minori. Quattro adulti sono stati trasportati in ospedale con ferite gravi, due minori sono stati elitrasportati al Meyer. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, con i soccorsi arrivati sul posto poco dopo. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica.

MONTEPULCIANO – Grave incidente stradale nelle prime ore del mattino lungo l’autostrada A1, dove un’intera famiglia è rimasta ferita a seguito di uno schianto che ha visto coinvolta un’unica autovettura. L’allarme è scattato intorno alle 6,30 del mattino, richiedendo anche l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Siena, partiti d’urgenza dal distaccamento di Montepulciano. I pompieri si sono portati fino al chilometro 426 della corsia autostradale, nel territorio comunale di Fabro, in provincia di Terni, per prestare i primi soccorsi e mettere in sicurezza l’area del sinistro. A bordo del mezzo viaggiava un nucleo familiare di nazionalità francese composto da ben sette persone. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Famiglia francese di 7 persone ferita nell’incidente sulla A1: due minori in elisoccorso al Meyer

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