Incidente tra tre camion sulla A1 Direttissima | traffico bloccato verso Firenze

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre camion sono rimasti coinvolti in un incidente sulla A1 Direttissima, nel tratto tra il bivio per la A1 Panoramica e Badia, in direzione Firenze. L’incidente ha provocato il blocco del traffico in quella direzione, causando disagi e rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione rimane interrotta mentre si attendono ulteriori aggiornamenti.

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Firenze, 25 maggio 2026 – Disagi alla circolazione questa mattina, lunedì 25 maggio, sulla A1 Direttissima, nel tratto compreso tra il bivio per la A1 Panoramica e Badia, in direzione Firenze, a causa di un incidente che ha coinvolto tre camion. Il sinistro è avvenuto al chilometro 9+300, all’interno della galleria Val di Sambro, provocando il blocco del traffico e una lunga coda che ha raggiunto i quattro chilometri ed è in costante aumento. Secondo quanto comunicato, i mezzi pesanti coinvolti si sarebbero scontrati per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono immediatamente intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e tutti i mezzi di soccorso necessari per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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